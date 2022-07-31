Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в интервью корреспонденту«Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению рассказал, что все победы «Спартака» на старте сезона были добыты на характере.

«Конечно, прошло очень мало времени, чтобы оценивать Абаскаля. Нужно смотреть, что будет дальше. Сыграли три матча… Первая встреча 1:1 с «Ахматом», играли в меньшинстве, во втором тайме не то что не уступили, а, наоборот, прибавили. Все победы были добыты на характере.

Прекрасно, что много забивают, это хорошо! Когда можно будет делать выводы о работе Абаскаля? Зимой можно будет об этом говорить», — сказал Кечинов.

Сегодня, 31 июля, «Спартак» с крупным счётом победил «Оренбург» (4:1). Команда Гильермо Абаскаля набрала 7 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ. В четвёртом туре «красно-белые» проведут выездной матч против «Урала».