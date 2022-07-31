​Джикия не попал в заявку «Спартака» на матч - в клубе дали комментарий

В воскресенье «Спартак» будет противостоять «Оренбургу» в третьем туре чемпионата России. Капитан «красно-белых» Георгий Джикия остался вне заявки, что не стало сюрпризом – о травме защитника сообщалось ещё в начале текущей недели.

Возглавляющий пресс-службу «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу отсутствия Георгия Джикии в заявке.

«Характер травмы мы не раскрываем. Надеемся, что он в скором времени вернётся в строй. Очень ждём его к следующей игре», - слова Зеленова передаёт «РИА Новости».

Игра «Спартак» - «Оренбург» начнётся в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.