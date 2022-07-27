Тренер сборной России: «Если Сычевой продолжит забивать, из виду не упустим»

Помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина Николай Писарев поделился мнением о кандидатах на позицию основного форварда национальной команды.

Специалист отметил 26-летнего нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, оформившего хет-трик в матче 2-го тура РПЛ против «Урала» (3:0).

«Стартовал очень необычный чемпионат. Нет еврокубков, претендентов на медали меньше, чем решающих задачу остаться в элите. Поэтому ждём открытий. Как Сычевой, допустим, которого до 2-го тура никто не знал. Фактурный форвард, продолжит забивать — не упустим из виду», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Также Писарев пожелал экс-форварду «Зенита» Артёму Дзюбе побыстрее найти себе новой клуб, так как более высокая конкуренция за место в национальной сборной идёт на пользу команде.