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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер сборной России: «Если Сычевой продолжит забивать, из виду не упустим»

27 Июля 2022 • 10:41 Комментировать
Спартак Москва
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Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина Николай Писарев поделился мнением о кандидатах на позицию основного форварда национальной команды.

Специалист отметил 26-летнего нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, оформившего хет-трик в матче 2-го тура РПЛ против «Урала» (3:0).

«Стартовал очень необычный чемпионат. Нет еврокубков, претендентов на медали меньше, чем решающих задачу остаться в элите. Поэтому ждём открытий. Как Сычевой, допустим, которого до 2-го тура никто не знал. Фактурный форвард, продолжит забивать — не упустим из виду», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Также Писарев пожелал экс-форварду «Зенита» Артёму Дзюбе побыстрее найти себе новой клуб, так как более высокая конкуренция за место в национальной сборной идёт на пользу команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Писарев Оренбург Владимир Сычевой
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