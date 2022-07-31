Защитник «Оренбурга»: «Не хватило концентрации»

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова победил со счетом 4:1 - на сей раз дома, в игре с «Оренбургом». Новичок РПЛ не смог оказать достойного сопротивления самому титулованному клубу России. Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев прокомментировал события игры и причины безвольного поражения его команды.

- Концентрации где-то не хватило, может, в первые минуты «перегорели», эмоции. Потом терять уже нечего было, надо было просто играть в футбол. Забили гол, что-то начало получаться, - заявил Хотулев телеканалу «Матч ТВ».

В четвертом туре РПЛ «Оренбург» сыграет в гостях с «Ростовом», эта игра состоится седьмого августа.