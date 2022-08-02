Оганесян назвал клуб РПЛ, который может дать бой «Зениту»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в споре за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Спартак» каждый сезон может претендовать на чемпионство. Они дадут бой «Зениту», у них есть шансы», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

В рамках третьего тура чемпионата России «Спартак» принимал «Оренбург» на своем домашнем стадионе «Открытие Банк Арена». «Красно-белые» разгромили гостей со счетом 4:1.

По итогам трех туров «народная команда» занимает второе место в таблице Премьер-лиги.