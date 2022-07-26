Рианчо назвал шуткой возможное возвращение Глушакова в «Спартак»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в стан «красно-белых».

«Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой. Не верю, что это возможно», — цитирует Рианчо Sport 24.

Ранее 35-летний футболист сказал, что не исключает своего возвращения в московский «Спартак» в качестве игрока. За «гладиаторов» Денис Глушаков выступал с 2013 по 2019 год, с клубом он выигрывал золотые медали Российской премьер-лиги и Суперкубок страны. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в один миллион евро.