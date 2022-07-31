Джикия рассказал, как проходит процесс выздоровления

Оборонец московского «Спартака» Георгий Джикия получил травму неделю тому назад в победном для его команды гостевом матче с «Краснодаром». Его отсутствие не помешало «Спартаку» одержать победу и в игре третьего тура также, в которой московский клуб расправился с «Оренбургом». Джикия, между тем, рассказал о том, как проходит процесс лечения.

- Состояние хорошее, восстанавливаюсь, скоро буду в общей группе. Стоит ли ждать к Екатеринбургу? Поживем - увидим, - загадочно ответил Джикия в интервью ТАСС.

В четвертом туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом», эта игра состоится шестого августа.