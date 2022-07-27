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Камоцци: Я пытался привести Кварацхелию в «Спартак»

27 Июля 2022 • 16:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Франко Камоцци, экс-советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия мог перейти в стан «красно-белых».   

Камоцци сказал Calciomercato Magazine, что хотел привести Кварацхелию в «Спартак», но тогда не было условий. Агент отметил, что уверен в успехе футболиста в итальянском «Наполи», тренерский штаб Лучано Спаллетти уже работает над его физическим состоянием.  

Напомним, 21-летний полузащитник играл за «Рубин» с 2019 по 2022 год, затем провел три месяца в грузинском «Динамо» Батуми, а после отправился в «Наполи», где подписал контракт на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Хвича Кварацхелия Франко Камоцци
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