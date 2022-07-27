Ананко: Мозес — это далеко не Халк

Бывший игрок и тренера «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о возможном уходе полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

«Это потеря. Насколько большая – только время покажет. Это далеко не Халк, который в одиночку сможет принести результаты команде», — приводит слова Ананко «Спорт День за Днем».

Специалист считает, что Мозес провел несколько хороших игр, но нельзя назвать его лидером команды, это неплохой легионер на нашем уровне, но не более того.

Ранее сообщалось, что Виктор Мозес может покинуть московский «Спартак», его агент занят поисками нового клуба для 31-летнего игрока.