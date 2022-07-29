Кечинов: «Спартаку» будет непросто в матче против «Оренбурга»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящей встречи «красно-белых» с «Оренбургом».

«Я не вижу повода для спокойствия. Потому что даже если взять крупную победу над «Краснодаром», то до удаления, точнее, до первого пропущенного гола, «Краснодар» играл лучше», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Оренбург» является непростой командой, с которой всегда играть тяжело, они будут сидеть в обороне и ждать своего шанса.

«Спартак» примет на своем поле «Оренбург» в матче третьего тура Российской премьер-лиги, игра пройдет 31 июля в 17:30 по мск.