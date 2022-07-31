​«Спартак» установил личный рекорд в РПЛ

«Спартак» порадовал армию своих болельщиков победой над «Оренбургом» со счётом 4:1. После трёх туров команда Гильермо Абаскаля имеет семь зачётных баллов в своём активе. Разность мячей у «красно-белых» следующая – 9:3.

Как сообщает Sports.ru, «Спартаку» впервые в эпоху РПЛ удалось забить сразу девять голов в трёх стартовых турах.

Важно пояснить, что РПЛ берёт свою историю в 2002 году. Именно тогда РПЛ впервые организовывала чемпионат России по футболу.

Следующий матч «Спартак» проведёт в субботу, 6 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Урала» на поле соперника.