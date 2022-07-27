Билялетдинов — о возможном уходе Мозеса: «Это будет серьёзная потеря для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

«Если Мозес уедет из «Спартака», это будет серьезная потеря для команды. Виктор хороший футболист, он очень хорошо оснащен технически и физически»», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Экс-игрок заявил, что не знает, кем «Спартак» сможет заменить Мозеса, ведь он является одним из ключевых футболистов команды.

Ранее сообщалось, что 31-летний нигериец может покинуть «Спартак» из-за желания его супруги, которая не хочет, чтобы Мозес играл в России.