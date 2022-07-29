Кавазашвили предсказал счёт матча «Спартак» — «Оренбург»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Оренбург».

Кавазашвили выразил уверенность в том, что москвичи сумеют одержать победу в этой встрече.

«Спартак» сильнее, организованнее, чем оренбуржцы. Никаких недоразумений не произойдёт, «красно-белые» победят со счётом 3:0», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится в Москве 31 июля. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

Напомним, после двух сыгранных туров «Спартак» располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе четыре очка.