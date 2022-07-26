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Бывший форвард «Рубина» признался в симпатии к «Спартаку»

26 Июля 2022 • 13:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Бывший нападающий «Рубина» Артур Сагитов, в настоящий момент защищающий цвета словенского клуба «Приморье», признался в симпатии к московскому «Спартаку», несмотря на то, что «красно-белые» на протяжении долгого времени не выигрывали никаких трофеев.

«Честно говоря, помимо «Рубина», всегда нравился «Спартак». Я фанател от команды, мне она была по душе. Это огромное фанатское движение, народная команда. Я получал эмоции. Как положительные, так и отрицательные», — приводит слова Сагитова «РБ Спорт».  

Сагитов — воспитанник «Рубина», выступавший за родную команду в период с 2018 по 2020 год. Всего в составе казанцев футболист провёл 14 матчей, отметившись одним забитым голом.

Также в карьере Сагитова были «Нижний Новгород», «Волгарь», «Сатурн» и белорусский «Сморгонь».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Артур Сагитов
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