Бывший форвард «Рубина» признался в симпатии к «Спартаку»

Бывший нападающий «Рубина» Артур Сагитов, в настоящий момент защищающий цвета словенского клуба «Приморье», признался в симпатии к московскому «Спартаку», несмотря на то, что «красно-белые» на протяжении долгого времени не выигрывали никаких трофеев.

«Честно говоря, помимо «Рубина», всегда нравился «Спартак». Я фанател от команды, мне она была по душе. Это огромное фанатское движение, народная команда. Я получал эмоции. Как положительные, так и отрицательные», — приводит слова Сагитова «РБ Спорт».

Сагитов — воспитанник «Рубина», выступавший за родную команду в период с 2018 по 2020 год. Всего в составе казанцев футболист провёл 14 матчей, отметившись одним забитым голом.

Также в карьере Сагитова были «Нижний Новгород», «Волгарь», «Сатурн» и белорусский «Сморгонь».