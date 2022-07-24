Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз, сможет ли «Спартак» стать чемпионом в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Станет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне? Нет», — заявил Черданцев телеграм-каналу «Футбольный Биги».

Отметим, что комментатор славится тем, что очень часто его прогнозы оказываются неточными. В среде поклонников футбола принято считать, что результат матча закончится противоположно результату, который «предсказал» Черданцев.

Напомним, что «Спартак» в прошлом сезоне чемпионата России занял десятое место, но при этом смог завоевать Кубок страны.