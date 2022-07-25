Григорий Иванов отреагировал на возможную встречу «Спартака» с представителями судейского корпуса РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» хочет провести встречу с судейским корпусом.

«Мы сейчас с судьями разговаривать не можем, а «Спартак» хочет встретиться с представителями судейского корпуса», — цитирует Иванова Metaratings.

Президент «Урала» считает, что это все нужно обсуждать с Российским футбольным союзом, поэтому непонятно, как «Спартак» будет это делать.

В третьем туре Российской премьер-лиги «Урал» встретится с «Краснодаром», игра пройдет 29 июля в 18:00 по московскому времени. «Спартак» 31 июля в гостях сыграет с «Оренбургом» в 17:30 по мск.