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В «Химках» заявили, что отпустят Глушакова в «Спартак», если поступит предложение

30 Июля 2022 • 14:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.57 4.15 5.70
31.07 17:30

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб отпустит полузащитника команды Дениса Глушакова в «Спартак», если поступит предложение.

«Если поступит предложение от «Спартака» — отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласится на это предложение. Я думаю, он счастлив в клубе, в команде», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сам 35-летний Глушаков заявил о своём намерении вернуться в «Спартак» в качестве футболиста.

Напомним, полузащитник уже выступал за «красно-белых» в период с 2013 по 2019 год. В составе москвичей Глушаков стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков Трансферы футбола - лето 2022
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