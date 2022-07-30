В «Химках» заявили, что отпустят Глушакова в «Спартак», если поступит предложение

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб отпустит полузащитника команды Дениса Глушакова в «Спартак», если поступит предложение.

«Если поступит предложение от «Спартака» — отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласится на это предложение. Я думаю, он счастлив в клубе, в команде», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сам 35-летний Глушаков заявил о своём намерении вернуться в «Спартак» в качестве футболиста.

Напомним, полузащитник уже выступал за «красно-белых» в период с 2013 по 2019 год. В составе москвичей Глушаков стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны.