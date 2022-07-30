Романцев рассказал, почему Дзюба до сих пор не нашёл себе новый клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о том, почему экс-форвард «красно-белых» и «Зенита» Артём Дзюба до сих пор не может найти себе новый клуб.

Специалист назвал 33-летнего нападающего игроком с большой буквы, который, по мнению Романцева, может помочь любой команде РПЛ.

«Думаю, он выжидает момент, когда на 100% будет уверен в том, что не ошибся в выборе, Хотя новая команда — это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, что шаг будет сделан», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба покинул «Зенит» в конце мая нынешнего года на правах свободного агента. В минувшем розыгрыше РПЛ нападающий провёл за «сине-бело-голубых» 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.