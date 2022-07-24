Кирьяков: «До удаления «Краснодар» смотрелся предпочтительнее «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура РПЛ.

Кирьяков отметил, что на ход встречи сильно повлияло удаление полузащитника «Краснодара» Александра Черникова в первом тайме. Поскольку до этого события, по мнению экс-футболиста, «быки» выглядели лучше своего соперника.

«До удаления игра была равна. Более того, «Краснодар» даже смотрелся предпочтительнее. «Спартак» забил со стандарта, а потом в составе «Краснодара» случилось удаление. Надо отметить, к чести краснодарцев, они не опустили руки даже при счёте 0:2», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 29 июля против «Урала», а «Спартак» 31 июля встретится с «Оренбургом».