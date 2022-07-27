Федотов: «Никогда не было, чтобы я самозабвенно болел за «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на YouTube-канале Нобеля Арустамяна рассказал об отношении к «Спартаку».

- Ваш отец был прям-таки ярым болельщиком «Спартака»?

- Я не скажу, что ярым, но тем не менее, как мы говорим «народная команда». Он был ближе. Тут мне уже приписали мою любовь к «Спартаку». Такого никогда не было, чтобы я самозабвенно болел за «Спартак». Это неправда.

- Но увлекались «Спартаком»?

- Не то, что увлекался. У меня было одно посещение. Мы когда-то ездили на турнир и возвращались. У нас был день, нужно было ждать поезда. И такой знаменательный матч, статусный матч «Спартак» в «Лужниках» - «Динамо» Киев. Собралось 100 тысяч, конная полиция, мои воспоминания, которые есть об этом, делали такую колонну, эта толпа людей шла на стадион, потом со стадиона. Футбол получился нерезультативным, они сыграли 0:0. То дыхание «Лужников» я запомнил. И те 100 000. Это было грандиозно после Михайловского.