​Гендиректор «Пари НН» объяснил, почему билеты на матч с ЦСКА стоят всего 10 рублей

«Пари НН» решил порадовать своих фанатов ценой билетов на первый домашний матч сезона. Чтобы посетить игру с ЦСКА, болельщику нужно заплатить всего лишь 10 рублей. При этом ему заранее нужно позаботиться об оформлении Fan ID.

Акцию «Пари НН» объяснил Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора клуба. По его словам, клуб решил поддержать фанатов в условиях введения электронного паспорта болельщика.

«Понимаем, что карточка болельщика наложила некие сложности на наших болельщиков и зрителей. Понимая все сложности, мы делаем такой шаг от клуба в сторону болельщиков», - высказался Измайлов для «Чемпионата».

Гендиректор «Пари НН» отметил, что эта акция распространяется только на игру против ЦСКА, которая состоится 31 июля.