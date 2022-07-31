Волевой «Пари НН» остановил ЦСКА: команда Федотова упустила преимущество в два мяча

В матче третьего тура РПЛ «Пари НН» на своём поле сыграл против ЦСКА.

После двух туров ЦСКА Владимира Федотова (кстати, проваливший предсезонку) единолично возглавил турнирную таблицу. Пять голов забито, нет пропущенных – «Урал» и «Сочи» биты без дополнительных вопросов. Хороший ход команды на футбольном поле поддержала селекция. Прямо перед матчем ЦСКА представил двух новичков – чилийца Мендеса и серба Зделара. Правда, в заявке на матч оказался только последний, а в основе – ни одного.

Владимир Федотов пока доверяет тем, с кем прошёл предсезонную подготовку. И доверяет не зря, ЦСКА продолжает очень уверенно перемалывать соперников по РПЛ. В Нижнем Новгороде «армейцы» вышли без больших форвардов, но ловкие Чалов, Медина и Карраскаль начали приносить хозяевам неудобства сразу же. Фёдор уже на третьей минуте перехватил ужасающий пас Александрова, вышел на голкипера, обыграл его, но не попал в пустой створ с 25 метров.

Исправился Чалов через 10 минут. А помогли ему вновь защитники «Пари НН». Теперь уже Гоцук ужасным пасом подарил мяч Мухину, Максим сначала завозился, а потом выдумал шикарный пас «шведой» на угол вратарской, где одинокий Чалов разобрался легко, пробив в противоход Нигматуллину и под штангу – 0:1. Моментально Медина мог удваивать превосходство ЦСКА, но метров с 10 пробил слабо, позволив голкиперу парировать удар ногой.

Простил Медина, не простил Кучаев. Карраскаль заработал очень перспективный стандарт у левого угла штрафной площади, Милан Гайич навесил на линию вратарской, а там разобрался Кучаев – выиграл воздух и подрезал мяч под правую штангу. Атаки ЦСКА продолжились и далее. Но Хесус Медина невероятным образом продолжил губить моменты. Перебросил Нигматуллина и ворота, выйдя один на один, пробил мимо с точки пенальти, развернувшись совсем без помех. Никак не хотел парагвайский полузащитник ЦСКА записывать свою фамилию на табло.

За такую расточительность «армейцы» были наказаны. На исходе часа игры навес Калинского подхватил Юлдошев, прошёл в лицевую и прострелил чуть назад. А Сулейманов точным ударом в касание завершил усилия партнёров – 1:2. Любопытно, что Тимур появился на поле всего за две минуты до результативного удара. Концовка матча обернулась нервными минутами для Федотова. «Пари НН» неплохо атаковал, Кротов, Сулейманов, Милсон и на пенальти претендовали, и удары опасные наносили, однако пробить Акинфеева не удавалось.

Но давление хозяев было слишком серьёзным, за пять минут до конца матча ЦСКА всё же пропустил. Стоцкий классно подал после не самого лучшего розыгрыша углового, Сулейманов опередил защитника и пробил в дальний, став настоящим «джокером» - 2:2! Парад нереализованных моментов в Нижнем Новгороде завершился ничьей. И первой потерей очков для ЦСКА при Владимире Федотове.