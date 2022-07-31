Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Волевой «Пари НН» остановил ЦСКА: команда Федотова упустила преимущество в два мяча

31 Июля 2022 • 16:56 Комментировать
Пари НН
2:2
ЦСКА Москва
окончен

В матче третьего тура РПЛ «Пари НН» на своём поле сыграл против ЦСКА.

Протокол игры  
Пари НН2:2ЦСКА Москва
  14'Чалов Фёдор (0:1)
  22'Кучаев Константин (0:2)
(1:2) Сулейманов Тимур60'  
(2:2) Сулейманов Тимур85'  
Нигматуллин АртурАлександров ВикторГоцук КириллКаккоев НикитаКорнюшин ДаниилЮлдошев Иброгимхалил 79' (Берковский Илья ( 79') Калинский Николай  21'Майга МамадуРыбчинский Дмитрий 58' (Сулейманов Тимур ( 58') Милсон 90' (Шарипов Альберт ( 90') Кротов Вячеслав 79' (Стоцкий Дмитрий ( 79')
Запасные: Севикян ЭдгарАгапов ИльяАнисимов АртурКобесов ДавидГойло НикитаПенчиков ДаниилШильцов Константин
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллДивеев ИгорьЗайнутдинов БактиёрГайич МиланОбляков ИванМухин МаксимКучаев Константин 77' (Зделар Саша ( 77') Медина Хесус 66' (Заболотный Антон ( 66') Карраскаль ХорхеЧалов Фёдор 66' (Ермаков Никита ( 66')
Запасные: Каптилович ДмитрийБоков ДанилаЛукин МатвейЯковлев ВладиславГайч АдольфоТороп Владислав
31 июля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

После двух туров ЦСКА Владимира Федотова (кстати, проваливший предсезонку) единолично возглавил турнирную таблицу. Пять голов забито, нет пропущенных – «Урал» и «Сочи» биты без дополнительных вопросов. Хороший ход команды на футбольном поле поддержала селекция. Прямо перед матчем ЦСКА представил двух новичков – чилийца Мендеса и серба Зделара. Правда, в заявке на матч оказался только последний, а в основе – ни одного.

Владимир Федотов пока доверяет тем, с кем прошёл предсезонную подготовку. И доверяет не зря, ЦСКА продолжает очень уверенно перемалывать соперников по РПЛ. В Нижнем Новгороде «армейцы» вышли без больших форвардов, но ловкие Чалов, Медина и Карраскаль начали приносить хозяевам неудобства сразу же. Фёдор уже на третьей минуте перехватил ужасающий пас Александрова, вышел на голкипера, обыграл его, но не попал в пустой створ с 25 метров.

Исправился Чалов через 10 минут. А помогли ему вновь защитники «Пари НН». Теперь уже Гоцук ужасным пасом подарил мяч Мухину, Максим сначала завозился, а потом выдумал шикарный пас «шведой» на угол вратарской, где одинокий Чалов разобрался легко, пробив в противоход Нигматуллину и под штангу – 0:1. Моментально Медина мог удваивать превосходство ЦСКА, но метров с 10 пробил слабо, позволив голкиперу парировать удар ногой.

Простил Медина, не простил Кучаев. Карраскаль заработал очень перспективный стандарт у левого угла штрафной площади, Милан Гайич навесил на линию вратарской, а там разобрался Кучаев – выиграл воздух и подрезал мяч под правую штангу. Атаки ЦСКА продолжились и далее. Но Хесус Медина невероятным образом продолжил губить моменты. Перебросил Нигматуллина и ворота, выйдя один на один, пробил мимо с точки пенальти, развернувшись совсем без помех. Никак не хотел парагвайский полузащитник ЦСКА записывать свою фамилию на табло.

За такую расточительность «армейцы» были наказаны. На исходе часа игры навес Калинского подхватил Юлдошев, прошёл в лицевую и прострелил чуть назад. А Сулейманов точным ударом в касание завершил усилия партнёров – 1:2. Любопытно, что Тимур появился на поле всего за две минуты до результативного удара. Концовка матча обернулась нервными минутами для Федотова. «Пари НН» неплохо атаковал, Кротов, Сулейманов, Милсон и на пенальти претендовали, и удары опасные наносили, однако пробить Акинфеева не удавалось.

Но давление хозяев было слишком серьёзным, за пять минут до конца матча ЦСКА всё же пропустил. Стоцкий классно подал после не самого лучшего розыгрыша углового, Сулейманов опередил защитника и пробил в дальний, став настоящим «джокером» - 2:2! Парад нереализованных моментов в Нижнем Новгороде завершился ничьей. И первой потерей очков для ЦСКА при Владимире Федотове.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Пари НН 2:2 ЦСКА Москва
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
17:24 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Что касается давления, то я тоже его не испытываю»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Личка: «У меня будет хороший выбор по ходу игры в плане замен»
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Джикия не попал в заявку «Спартака» на матч - в клубе дали комментарий
17:08 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов: «Я себя героем не чувствую»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Мозеса
16:53 · Россия. Премьер-лига
​Травма Фомина оказалась несерьёзной
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» близок к спасению матча с ЦСКА, Сулейманов оформил дубль
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» прервал сухую серию ЦСКА
16:27 · Россия. Премьер-лига
Мог ли Юран возглавить «Спартак» - в московском клубе ответили на вопрос
16:20 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» объявил состав на первый домашний матч сезона
16:17 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Федуна 1
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Федун отказался отвечать на вопрос о возможности своего ухода из «Спартака»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Как Кучаев забил второй гол в ворота «Пари НН» - видео видео
Все новости
Рекомендуем