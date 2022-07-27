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Алдонин: ЦСКА не хватает глубины состава

27 Июля 2022 • 19:04 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал работу «армейцев» в летнее трансферное окно.

«Хочется побыстрее увидеть их на поле. То, что приходят новички, иностранцы — это хорошо для «армейского» клуба. Явно не хватает глубины состава», — приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок считает, что если один из футболистов ЦСКА получит травму, то у команды сразу возникнут проблемы с составом. Помимо этого, хорошие игроки добавляют конкуренции, сказал Алдонин.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию полузащитника Виктора Мендеса, который уже прошел медицинский осмотр.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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