Радимов заявил, сможет ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ

Рулевой «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» за первое место в Российской премьер-лиге.

Радимов сказал «Чемпионату», что сейчас рано говорить о том, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «сине-бело-голубым», ведь прошло всего два тура.

«Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен — ничего у них не получится», — добавил тренер.

Напомним, что «армейцы» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав максимум очков после двух матчей. В третьем туре РПЛ «красно-синие» в гостях встретятся с «Пари НН», встреча пройдет 31 июля.