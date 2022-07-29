Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал подписание «армейцами» двух новичков. Состав клуба пополнили бразилец Виктор Мендес и серб Саша Зделар.

- Как отнеслись к таким приобретениям? Действительно ли позиция полузащитника у ЦСКА проблемная?

- Как по мне, не помешал бы один игрок, который был бы склонен больше к созиданию. Который мог бы и сам завершить атаку, и, самое главное, отдать вовремя. Понятно, что усиление в среднюю линию напрашивалось. Усиление произошло, это плюс. Но есть и большой минус. Теперь у молодых россиян в лице Мухина, Кучаева и Ермакова шансы на попадание в состав снижаются. Футболисты будут мало играть и не будут повышать свое мастерство, совершенствоваться. В принципе, связка Кучаев - Мухин нареканий не вызывала. Ермаков тоже наигрывался. Команда хочет быть конкурентоспособной. Но сейчас еврокубков нет, зачем покупать иностранцев? Это мне непонятно. Мендес, судя по статистике, настроен на разрушение. Что касается сербского полузащитника, то он был бы известен, если бы был востребован в Европе. Будем надеяться, что они принесут пользу, и покупки были сделаны не зря . Но повторюсь, лучше бы взяли одного созидателя.

Сложно судить. Кучаева пробовали на разных позициях, но он ещё не раскрылся. Он только стал попадать в состав. Чуть-чуть доверия ему нужно, и он бы дорос до уровня Головина, думаю. Нужно давать играть. Мухин много фолит, там, где надо, и там, где не надо. Он молодой и горячий, со временем бы сам понял, где нужно фолить, а где - нет. А Ермакову ещё нужно время, чтобы расти. Палка о двух концах. С одной стороны, укрепляешься, с другой, не даешь расти молодым. Играть они сейчас почти не будут. Вот и куда им идти?

- Вы рассматриваете вариант, что ЦСКА отдаст их в аренду?

- Может такое быть. Может быть, аренда в Первую лигу вообще. Но это не тот уровень. Перспектив играть в Европе нет, смысл был покупать легионеров? Конкурировать с «Газпромом» бессмысленно. А занять в чемпионате второе или третье место - какая разница? Даже пятое, разницы особо нет. А тут есть шанс дать возможность сыграть своим воспитанникам. Ребята, которые занимаются в школе ЦСКА, получают дополнительный стимул, если видят, что воспитанники востребованы в основной команде. Видно, нужен результат. Федотову что-то обещали, а молодых приходится из состава выводить.

- А не кажется более логичным приобретение нападающего?

- Да, форвард напрашивается. Но опять же, купишь форварда, Яковлев вообще не будет в состав попадать. Напрашиваются центральные защитники. И ещё латераль, который будет носиться по флангу. Говорят про Мозеса даже. Ну вот придет он, но опять же своих некуда будет ставить. Смысла в этом я не вижу. Легионеров заметят, они уйдут спокойно и все. Развернулись и уехали. Хорошо, если клуб ещё хоть какие-то деньги получит.

- То есть, российские клубы сейчас - трамплин для продвижения себя?

- Конечно. Они получат в Европе потом хорошие условия и спокойно уйдут. В лучшем случае ЦСКА, например, продаст их за деньги. А молодые ребята, которые верой и правдой играли бы за клуб, останутся ни с чем. Ставка сделана на легионеров, а не на своих. Это плохо. Без еврокубков смысла в этом не вижу.

- Это говорит о том, что ЦСКА работает на сиюминутный результат, а не на перспективу?

- На мой взгляд, да. Именно сейчас клуб работает на результат.

Николай Алексеев