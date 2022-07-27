Федотов - о причинах ухода в ЦСКА: «Просто так легли звёзды»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на YouTube-канале Нобеля Арустамяна рассказал об уходе из «Сочи».

- После великолепного прошлого чемпионата с «Сочи» многие говорили, что вы согласовали контракт с «Сочи» и остаетесь дальше в этом клубе. Почему так не произошло?

- Так легли звёзды… Потому что так легли звёзды…

- Вот цитата. Первые слухи про то, что вы покидаете «Сочи». «Спартак», «Динамо», ЦСКА. И вот что заявляет Борис Ротенберг, президент «Сочи»: «Я не в курсе. Он мне не звонил». Как вообще шло с ним общение в эти дни?

- Я никогда не говорил, что принято решение, и я там остаюсь.

- То есть, контракт не был согласован с «Сочи»?

- Такого не было. Потом уже, наверное, после заключительного матча через несколько дней было сделано предложение. Здесь я не отрицаю и всегда говорил, что у нас всегда были хорошие доверительные отношения с президентом и руководством клуба. Но маховик был запущен, уже пошло движение в другом направлении.

- Когда вы уже стали тренером ЦСКА, вы написали ему сообщение, позвонили? Может быть, он вам прислал сообщение, может быть, даже негативное?

- Да, я звонил. Как разговор прошел? Не ответили на звонок.

- Может, перезвонит?

- Надеюсь.