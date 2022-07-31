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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Сочи» усомнился в правильности решения не засчитывать гол в ворота «Ахмата»

31 Июля 2022 • 10:32 Комментировать
Сочи
2:1
Ахмат
окончен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

По мнению гендиректора «южан», игра сложилась для сочинцев непросто, в том числе и из-за неоднозначного судейства, однако главным для команды было набрать три очка.

«Это была тяжёлая игра. В моменте с отменой гола в ворота «Ахмата» слишком долго смотрели повторы. Отмена таких красивых голов тяжело воспринимается. И непонятно был ли там вообще офсайд. Нам звонили многие люди и говорили, что его не было», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

После трёх туров «Сочи» располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть очков. Свой следующий матч подопечные Вадима Гаранина проведут 7 августа против «Пари НН». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко Ахмат
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