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Талалаев: «Не хочу сейчас поливать, но мы сегодня играли в футбол по разным правилам»

30 Июля 2022 • 23:05 Комментировать
Сочи
2:1
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (1:2).

- Конфликт, который был за секунду до красной карточки, в чем заключался?

- Очень громкие слова. Никакого конфликта. Я назову это произволом. И я готов выступать на СК. Не хочу сейчас поливать, но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам, судья меня удалил, потому что боковой подбежал к помощнику и сказал: «удаляйте!» Я говорю: «На каком основании вы меня хотите удалять, за что?» Я не ругался матом, я не предъявлял претензий. Почему? По-разному судят наши команды. Я еще раз говорю,  мы сейчас подготовим протест, напишем. Я думаю, руководство клуба меня поддержит. Мы приготовим все моменты, я поеду на СК. Еще раз: на мой взгляд, две команды сегодня играли по разным правилам. Моя команда играла достаточно хорошо, мы могли забить второй гол и сыграть вничью сегодня, 10 раз зашли во вратарскую. Со стороны, я просто второй тайм смотреть по телевизору, мне очень понравилось, как играет «Ахмат». Да, ошибки есть, мы разные схемы использовали, у нас ряд молодых футболистов здорово выглядел. Не хватает немного концововки, но пока взаимопонимание в тренировочном процессе мы наладим. А по поводу арбитража еще раз: я не критикую судей, потому что у нас запрещено. Я конкретно делаю заявление о том, что, на мой взгляд, сегодня был разный допуск у команд по ведению этого матча. Один эпизод с Тереховым это подтвердит. Когда дважды за минуту он втыкается на полной скорости в наших футболистов, это прощается. У нас же… Как боковой арбитр может прибежать и сказать: «удаляйте его!» и, тем более, с матом. Записи же есть, можно послушать. Будет просто  интересно, что скажут на это.

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Андрей Талалаев Ахмат
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окончен Зенит 5:0 Локомотив Москва 1.30 5.90 9.50
окончен Сочи 2:1 Ахмат 2.00 3.60 3.70
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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