Нобоа: «Мы заслуживаем играть в Европе»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о том, когда российские клубы вернут в европейские турниры.

«Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 37-летний футболист завоевал серебряные медали «Российской премьер-лиги» с «Сочи». В текущем сезоне Кристиан Нобоа провел два матча, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее полузащитник заявил, что готов играть до 50 лет.