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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов рассказал, как завершится матч «Сочи» - «Ахмат»

30 Июля 2022 • 10:44 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.00 3.60 3.70
Через 7 ч. 12 мин.

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов, ныне выступающий в роли футбольного эксперта, поделился ожиданиями от поединка между «Сочи» и грозненским «Ахматом» в рамках очередного тура чемпионата России.

«В прошлом сезоне назвал бы «Сочи» фаворитом, но после потери тренерского штаба и лидеров южане уже не показывают той игры. «Ахмат» же здорово усилил атаку, купив Агаларова. Моё мнение: обе забьют по одному - 1:1», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Сочи» - «Ахмат» состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 30 июля. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой хозяева занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, а гости идут на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Бубнов Сочи Ахмат
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СОЧИ АХМАТ
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30.07  15:00 Факел ... Динамо Москва 4.30 3.65 1.88
30.07  17:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
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