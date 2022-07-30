Бубнов рассказал, как завершится матч «Сочи» - «Ахмат»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов, ныне выступающий в роли футбольного эксперта, поделился ожиданиями от поединка между «Сочи» и грозненским «Ахматом» в рамках очередного тура чемпионата России.

«В прошлом сезоне назвал бы «Сочи» фаворитом, но после потери тренерского штаба и лидеров южане уже не показывают той игры. «Ахмат» же здорово усилил атаку, купив Агаларова. Моё мнение: обе забьют по одному - 1:1», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Сочи» - «Ахмат» состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 30 июля. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой хозяева занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, а гости идут на шестой строчке.