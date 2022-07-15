Президент «Маритиму» Жоау Луиш Мартинш высказался об интересе к нападающему «Ахмата» Гамиду Агаларову.

«Да, Гамид Агаларов действительно был предложен нам группой предпринимателей – это не работа нашей скаутской сети. Мы были в нём заинтересованы, обсуждали вариант, но совсем недолго. Как я понимаю, он только что подписал контракт с клубом из России, а мы дальше работаем со своими задачами», – рассказал Мартинш.

На вопрос о том, есть ли у «Маритиму» на примете другие футболисты из России, президент португальского клуба ответил отрицательно: «Нет-нет, на данный момент никого из чемпионата России мы не рассматриваем».