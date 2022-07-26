Стало известно, в каком случае ЦСКА подпишет Нобоа

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации «Матч ТВ», трансфер может состояться только в том случае, если Нобоа договорится с «Сочи» о расторжении действующего трудового договора.

Сообщается, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и руководство южан договорились о том, что специалист не станет перетягивать в стан «армейцев» игроков «Сочи».

Именно поэтому, 37-летний Нобоа может перейти в ЦСКА, только если станет свободным агентом.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и сделал одну голевую передачу.