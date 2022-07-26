Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, в каком случае ЦСКА подпишет Нобоа

26 Июля 2022 • 16:51 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.00 3.65 3.55
30.07 20:00

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации «Матч ТВ», трансфер может состояться только в том случае, если Нобоа договорится с «Сочи» о расторжении действующего трудового договора.

Сообщается, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и руководство южан договорились о том, что специалист не станет перетягивать в стан «армейцев» игроков «Сочи».

Именно поэтому, 37-летний Нобоа может перейти в ЦСКА, только если станет свободным агентом.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и сделал одну голевую передачу.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиан Нобоа Владимир Федотов Сочи Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
17:00 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Я считаю, что журналистское сообщество должно поставить на место Юрана» эксклюзив
16:59 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Нобоа не сможет выполнять большой объём работы в ЦСКА»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался о возможном переходе Черышева в «Зенит»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Появилась свежая информация о состоянии Пиняева
16:51 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, в каком случае ЦСКА подпишет Нобоа
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Каттани отреагировал на информацию о возвращении в «ПСЖ»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Селюк – о бегстве Варелы: «Я даже рад, что так произошло» эксклюзив
16:39 · Россия. Премьер-лига
Хохлов о — переходе Фернандеса в «Динамо»: «Хороший ли это трансфер? Время покажет»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв – о моменте в Суперкубке: «Он положил ему руку на плечо, почему Соболев за лицо держится?»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: Мы поможем Фернандесу адаптироваться в «Динамо»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Фернандес не стал приостанавливать контракт с ЦСКА ради перехода в «Сантос» слухи
16:02 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Зделар сразу начнёт играть в стартовом составе ЦСКА»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Селюк заявил, что за Конате из «Ахмата» европейский клуб предлагает один миллион евро эксклюзив
15:57 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» повесил ценник на Бека Бека
15:55 · Россия. Премьер-лига
Рианчо назвал шуткой возможное возвращение Глушакова в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем