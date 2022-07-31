Точилин: «Одержали важную победу»

В третьем туре чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» вернулся на победный путь, одолев со счетом 2:1 грозненский «Ахмат». Наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал события матча. Он считает победу заслуженной, хотя и непростой.

- Боевая игра получилась. Было много эмоций. Рад, что в непростой игре мы одержали очень важную победу. Грань обе команды не переходили. Получилась мужская игра со стыками, - цитирует Точилина официальный клубный сайт.

Теперь «Сочи» поднялся на третье место в турнирной таблице с шестью очками из девяти возможных, а в следующем туре южане сразятся дома с «Пари НН».