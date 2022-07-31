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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин: «Одержали важную победу»

31 Июля 2022 • 00:07 Комментировать
Сочи
2:1
Ахмат
окончен

В третьем туре чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» вернулся на победный путь, одолев со счетом 2:1 грозненский «Ахмат». Наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал события матча. Он считает победу заслуженной, хотя и непростой.

- Боевая игра получилась. Было много эмоций. Рад, что в непростой игре мы одержали очень важную победу. Грань обе команды не переходили. Получилась мужская игра со стыками, - цитирует Точилина официальный клубный сайт.

Теперь «Сочи» поднялся на третье место в турнирной таблице с шестью очками из девяти возможных, а в следующем туре южане сразятся дома с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Зенит 5:0 Локомотив Москва 1.30 5.90 9.50
окончен Сочи 2:1 Ахмат 2.00 3.60 3.70
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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