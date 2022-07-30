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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Нобоа, парад незасчитанных голов и удаление Талалаева: «Сочи» победил «Ахмат» пятый раз подряд

30 Июля 2022 • 22:01 Комментировать
Сочи
2:1
Ахмат
окончен
Первый игровой день третьего тура РПЛ завершался на «Фиште».
Протокол игры  
Сочи2:1Ахмат
(1:0) Нобоа Кристиан20'  
(2:0) Нобоа Кристиан49'  
  61'Трошечкин Александр (2:1)
Адамов ДенисМещанинов Артём  7'Дркушич ВаняТерехов Сергей  12'Цаллагов Ибрагим  4'Нобоа Кристиан  59'Ангбан Викторьен  45'Макарчук Артём  62'Сарвели ВладиславМелкадзе Георгий 75' (Юсупов Артур ( 75') Бурмистров Никита
Запасные: Джанаев СосланМиладинович ИванЖоаозиньо РамосЮрганов ИгорьКравцов КириллМартовой ДаниилШипунов ТимофейЗаболотный НиколайУшатов Кирилл
Шелия ГиоргиТодорович Дарко  5'Семёнов Андрей 79' (Быстров Марат ( 79') Журавлёв ЮрийБогосавац МирославТимофеев Артём 60' (Швец Антон ( 60') Олейников Иван 46' (Садулаев Лечи ( 46') Нижич ЗоранТрошечкин АлександрБериша Бернард  21' 59' (Конате Мохамед II ( 59') Ильин Владимир 46' (Агаларов Гамид ( 46')
Запасные: Уциев РизванКадыров ХалидТашаев РизванФольмер КириллУмаев ИдрисОпарин Михаил
30 июля. Стадион "Фишт" (Сочи).

«Ахмат» для «Сочи» довольно удобный соперник. До отчётной встречи они провели между собой шесть официальных матчей, и черноморцы ни в одном из них не уступили. Они праздновали победу в пяти случаях, в том числе в четырёх последних очных играх. Ну и в плане статуса команд «Сочи» был фаворитом. «Ахмат», играя в Премьер-лиге подряд с 2008 года, никогда ещё не финишировал в первой пятёрке, а «барсы» в прошлом сезоне взяли серебряные медали.

На старте нового сезона сочинцам довелось провести два матча в Москве, и если «Торпедо» было ими повержено, то с ЦСКА случилось наоборот. «Ахмат» же поделил очки со «Спартаком» и минимально обыграл «Факел». Получается, что грозненцы шли в таблице выше, опережая сочинцев по набранным баллам. Подопечные Вадима Гаранина и Александра Точилина намеревались исправить эту ситуацию в свою пользу.

Однако начало матча навеяло другие мысли. «Ахмат» играл как хозяин, не чурался давить на чужие ворота и даже забил два гола, но они не были засчитаны из-за офсайдов Семёнова и Ильина. Сам Семёнов ещё перспективно приложился кручёным образом со штрафного, но не попал в левый угол. А в своей штрафной грозненцы оказались неудачливы чуть позже. Богосавац рукой прервал навес Ангбана, пенальти был назначен после видеоповтора. Нобоа – мастер реализации одиннадцатиметровых, здесь он тоже не промахнулся (1:0).

По игре было бы логично, если бы «Ахмат» к перерыву не уступал в счёте, но на 41-й минуте плашка в видеотрансляции показывала цифры уже 2:0. Впрочем, редакторы поспешили. Макарчук прострелил слева, а Мелкадзе смачно замкнул дальнюю штангу, однако офсайд был зафиксирован ВАРом у несостоявшегося автора голевой передачи. Сочинцы почувствовали себя в шкуре соперника, дважды испытывавшего в начале матча разочарование от незасчитанных голов. Андрея Талалаева на бровке захлестнули эмоции, да так, что он не избежал ни жёлтой, ни красной карточки.

«Сочи» умеет, не показывая какой-то искромётной игры, делать разницу в отдельных атакующих эпизодах. Славится красивыми и точными ударами ветеран Нобоа – он и завернул мяч в правую девятку вскоре после перерыва, воспользовавшись низовой передачей Макарчука (2:0). Дальше мог быстро забить Цаллагов, но не судьба, и игра стала перемещаться в другую сторону поля. Пошли какие-то подозрения на пенальти в ворота «Сочи», а забили гости с игры. Трошечкин подал слева на Садулаева, Лечи кивнул в сетку – вот вам и 2:1.

Почуяв, что замаячила потеря очков, сочинцы включили обороты, расправили пружину и должны были забивать третий гол. Нобоа заходил на хет-трик, но Шелия оказался против, вытащив мяч из-под перекладины. Потом Нобоа ещё раз целился с приличной дистанции, на этот раз его чуть подвела точность. Бурмистров и Сарвели не использовали свои шансы. Хозяева не обеспечили себе безопасную концовку, и им пришлось понервничать в добавленное время, когда «Ахмат» грузил в их штрафную одну доставку за другой.

Итог – счёт остался 2:1. Это пятая подряд победа «Сочи» над грозненским клубом, и черноморцы, набрав шесть очков, опередили команду Талалаева в таблице.

Кирилл Иванцов


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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Сочи РПЛ Ахмат
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окончен Факел 3:3 Динамо Москва
окончен Зенит 5:0 Локомотив Москва 1.30 5.90 9.50
окончен Сочи 2:1 Ахмат 2.00 3.60 3.70
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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