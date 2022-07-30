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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Изидор: «Нобоа толстый и старый – но какой сильный!»

30 Июля 2022 • 15:53 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
Через 1 ч. 10 мин.

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос по поводу игроков РПЛ, которые успели привлечь его внимание.

Давая ответ, Изидор выделил целый ряд футболистов – Куинси Промеса, Малкома, Хорхе Карраскаля, Дмитрия Полоза и Арсена Захаряна. Также игрок «Локомотива» отметил игру хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.

«Нобоа невероятно силён. Он играет пешком, он толстый и старый – но какой сильный!» - высказался Изидор, чьи слова приводит на своих страницах Foot Mercato.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу вечером против «Зенита». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Кристиан Нобоа Сочи Вильсон Изидор
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30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
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