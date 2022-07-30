​Изидор: «Нобоа толстый и старый – но какой сильный!»

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос по поводу игроков РПЛ, которые успели привлечь его внимание.

Давая ответ, Изидор выделил целый ряд футболистов – Куинси Промеса, Малкома, Хорхе Карраскаля, Дмитрия Полоза и Арсена Захаряна. Также игрок «Локомотива» отметил игру хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.

«Нобоа невероятно силён. Он играет пешком, он толстый и старый – но какой сильный!» - высказался Изидор, чьи слова приводит на своих страницах Foot Mercato.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу вечером против «Зенита». Не пропустите текстовую трансляцию.