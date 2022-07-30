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Точилин: «Надеюсь, что своей игрой Нобоа доказал всем всё»

30 Июля 2022 • 23:12 Комментировать
Сочи
2:1
Ахмат
окончен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ахматом» (2:1).

- Почему всего одна замена?

- Игра в принципе складывалась так, что… Замены? Надо понимать, ради чего их делать. Здесь было всё настолько напряженно, что мы боялись сломать заменами. Поэтому по большому счету одну замену сделали, потому что было видно, что Георгий Мелкадзе проделал большой объем работы, и нужно было освежить. Выпустили как раз Артура Юсупова на позицию, где он добавил движения и в отборе в этом плане помог. Поэтому просто так делать замену смысла не было.

- Кристиан Нобоа закрепился в стартовом составе «Сочи»?

- Вы опять неправильно ставите вопрос. Он и так игрок основы, о чем мы говорили. Он на 100% был готов к этой игре, поэтому он вышел в стартовом составе. Я надеюсь, что своей игрой он доказал всем всё.

- У вас желтая карточка, у Дмитрия Бородина желтая карточка, у Талалаева - красная. Что за матч такой? Какая причина такого количества штрафных санкций?

- Это просто эмоции, каждая команда хотела победить. Мы в этом преуспели, а то, что желтые карточки, это нормально,  это эмоции, без них футбол не бывает.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Александр Точилин Сочи
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окончен Сочи 2:1 Ахмат 2.00 3.60 3.70
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