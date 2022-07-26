Генеральный директор «Сочи» Рубашко: Я никаких проблем с Нобоа не наблюдал

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слова полузащитника Кристиана Нобоа про отсутствие игровой практики.

«Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Функционер заявил, что Нобоа будет играть, когда будет готов, никаких проблем с ним нет, игрок занимается в общей группе.

Ранее 37-летний Кристиан Нобоа заявил, что недоволен стартом сезона для себя, ведь он не выходит на поле. По поводу продления контракта с клубом, футболист сказал, что не видит смысла южанам предлагать договор тому, кто не играет.