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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк заявил, что за Конате из «Ахмата» европейский клуб предлагает один миллион евро эксклюзив

26 Июля 2022 • 16:00 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.00 3.65 3.55
30.07 20:00

Российский агент Дмитрий Селюк в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению рассказал о том, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате имеет предложения от европейских команд.

«За Конате в Бельгии готовы заплатить 1 миллион евро. Даже может и больше, если поставить на торги. Но, я не буду заниматься этим. Хотя, Конате может, как иностранец расторгнуть контракт с «Ахматом». Я более того скажу, что вы не представляете сколько «зачуханных агентишек» звонят, чтобы мой футболист расторг контракт с «Ахматом», воспользовавшись правилом ФИФА. Но я стою на защите интересов и всё тут», — сказал Селюк.

24-летний Конате перешёл в «Ахмат» летом 2021 года из «Химок». Команда из Грозного приобрела футболиста в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл два матча за «Ахмат», результативными действиями не отличился.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Конате на трансферном рынке в 1 миллион евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк РПЛ мохамед конате Ахмат
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