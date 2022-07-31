Юсупов: «Базар, а не футбол»

В третьем туре чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» вернулся на победный путь, одолев со счетом 2:1 грозненский «Ахмат». Тем не менее, несмотря на победу, хавбек южан Артур Юсупов недоволен поведением соперников. В частности, ему не понравилось то, что происходило на скамейке запасных «Ахмата». Он прокомментировал свои претензии.

- С первого тайма пошла какая-то суета, какой-то базар со скамейки тренерского штаба «Ахмата». Мне кажется, из-за этого судья так реагировал на все эпизоды. В первом тайме каждый эпизод комментировался ими, был не футбол, а базар, - заявил Юсупов в эфире «Матч ТВ».

Теперь «Сочи» поднялся на третье место в турнирной таблице с шестью очками из девяти возможных, а в следующем туре южане сразятся дома с «Пари НН».