Нобоа поставил себе оценку за прошлый сезон

В прошлом году «Сочи» добился второго места по итогам сезона в российской Премьер-лиге, команда на финише обошла московское «Динамо». Неудивительно, что 37-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа поставил себе высокую оценку за прошлый сезон, ставший лучшим в истории клуба.

- Какую оценку поставлю себе за прошлый год в «Сочи»? Десять. Остаюсь ли я в команде? Посмотрим, я не знаю, - заявил Нобоа в эфире телеканала «Матч ТВ».

После двух туров нового чемпионата России «Сочи» имеет на своем счету три очка - команда выиграла первый матч у «Торпедо», но во втором проиграла другому московскому клубу - ЦСКА.