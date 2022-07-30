Голы «Ахмата» не засчитаны, Нобоа вывел «Сочи» вперёд

В эти минуты проходит очередной матч третьего тура Премьер-лиги, в котором «Сочи» принимает «Ахмат». Грозненцы уже дважды отправляли мяч в сетку чужих ворот, но арбитр голы не засчитал. А вот соперник открыл счет по правилам. Игра рукой со стороны игрока «Ахмата», и 11-метровый штрафной удар реализовал Кристиан Нобоа, вернувшийся в основу своей команды. Лучший футболист лиги в прошлом сезоне направил мяч в левый верхний угол, а голкипер не угадал и прыгнул в другую сторону. Счёт стал 1:0 в ползу сочинцев.

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