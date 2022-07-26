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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рубашко сообщил, при каком условии «Сочи» может продлить контракт с Нобоа

26 Июля 2022 • 13:33 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.00 3.65 3.55
30.07 20:00

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможное продление контракта с полузащитником Кристианом Нобоа.

«Что касается желания «Сочи» продлить контракт с Нобоа, то для того, чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть» — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Напомним, что РФС признал 37-летнего полузащитника лучшим игроком прошлого сезона чемпионата России.

Ранее Кристиан Нобоа выразил недовольство тем, что получает мало игровой практике на старте сезона. Он отметил, что не знает, будет ли продление трудового соглашения с сочинской командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи Дмитрий Рубашко
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