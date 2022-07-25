ЦСКА и «Црвена Звезда» заинтересованы в полузащитнике «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев может покинуть клуб в текущее трансферное окно.

По сведениям «Чемпионата», руководство ЦСКА хочет подписать 19-летнего футболиста, но у сербского клуба больше шансов на заключение сделки. Причиной этому стал тот фактор, что Пруцев хочет уехать в европейский клуб.

Полузащитник минувшей зимой перешел в «Нефтехимик» на правах аренды, а после окончания сезона вернулся в сочинский клуб. При этом Пруцев за главную команду «Сочи» принял участие лишь в одном матче, проведя на поле 12 минут.

В третьем туре РПЛ южане примут на своем поле «Ахмат», игра пройдет 30 июля в 20:00 по мск.