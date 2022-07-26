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Генич: «Думаю, Нобоа покинет «Сочи»

26 Июля 2022 • 13:06 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.00 3.65 3.55
30.07 20:00

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа покинет клуб.

«Думаю, Нобоа покинет «Сочи». Не знаю, перейдет ли он в ЦСКА или куда-то еще. Судя по всему, вариантов у Кристиана немного», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Зениту» Нобоа сейчас не нужен, ведь они продлили контракт с Маркусом Венделом, возможно, игрок перейдет в ЦСКА к Владимиру Федотову, который ранее возглавлял «Сочи».

Отметим, что 37-летний полузащитник сказал, что он пока сам не знает, останется ли в команде, но переговоры с «Зенитом» не ведутся.

Контракт Нобоа с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиан Нобоа Константин Генич Владимир Федотов Сочи
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