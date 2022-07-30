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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Идите, отберите у «Сочи» мяч»

30 Июля 2022 • 20:06 Комментировать
Сочи
1:0
Ахмат
2.00 3.60 3.70
перерыв

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Статистика говорит о том, что «Ахмат» никогда «Сочи» не обыгрывал. Это вообще имеет значение для команды и тренера?

- Конечно, имеет, просто сейчас это уже другой «Сочи». «Сочи» Федотова, наверное, закончился, хотя он еще продолжается. Это видно по рисунку. «Сочи» Гаранина и Точилина мы, наверное, увидим через какое-то время. Надеемся на этот переходной этап. Но с другой стороны любые серии обязательно должны заканчиваться. Почему не сегодня?

- После двух первых туров ваша команда практически меньше всех в лиге владеет мячом, 13-е место, если быть точным. Вас устраивает это?

- А как владеть мячом сегодня, например, с «Сочи»? Вы видели состав? Там только полузащитников пять центральных. Плюс еще Сарвели и Жора может опуститься, шесть. Идите, отберите у них мяч. А он нужен нам? Посмотрим. Сейчас мы ломаем голову, потому что готовились  одному, а сейчас получится немного другое, все равно придется подстраиваться. Но все равно над сохранить свои лучшие черты. Я надеюсь больше на них, чем заботиться о контроле мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Сочи Ахмат
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СОЧИ АХМАТ
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окончен Факел 3:3 Динамо Москва
окончен Зенит 5:0 Локомотив Москва 1.30 5.90 9.50
Идет 45 минута Сочи 1:0 Ахмат 2.00 3.60 3.70
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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