«Сочи» объявил о заключении трудового договора с полузащитником «Крыльев Советов» Александром Коваленко. Об этом сообщает официальный сайт сочинского клуба. Стоит отметить, что 18-летний хавбек продолжит играть за самарский клуб на правах аренды.

Коваленко принадлежал «Крыльям» с февраля этого года, перебравшись из «Чертаново». В текущем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет одну голевую передачу в игре с «Оренбургом» (4:2). Согласно данным портала transfermarkt стоимость Александра Коваленко составляет 500 тысяч евро.