Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко стал игроком «Сочи» официально

25 Июля 2022 • 20:34 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.10 3.55 3.40
30.07 20:00

«Сочи» объявил о заключении трудового договора с полузащитником «Крыльев Советов» Александром Коваленко. Об этом сообщает официальный сайт сочинского клуба. Стоит отметить, что 18-летний хавбек продолжит играть за самарский клуб на правах аренды.

Коваленко принадлежал «Крыльям» с февраля этого года, перебравшись из «Чертаново». В текущем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет одну голевую передачу в игре с «Оренбургом» (4:2). Согласно данным портала transfermarkt стоимость Александра Коваленко составляет 500 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сочи Трансферы футбола - лето 2022 Александр Коваленко Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
21:46 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев прокомментировал первые игры «Торпедо» в РПЛ
21:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ахмат» сильнее «Уфы», поэтому у Агаларова будет больше шансов для взятия ворот
21:16 · Россия. Премьер-лига
Лихачёв: Вряд ли встретятся когда-то Дзюба и пляжный футбол
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» попытается перехватить у «Пари НН» Данила Степанова
20:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Дории прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Раньше «Краснодар» молчал и жил по принципу «моя хата с краю» 1
20:34 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко стал игроком «Сочи» официально
20:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА был инициатором аренды Бистровича эксклюзив
20:17 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Торпедо» Калмыков: Мы могли выиграть у «Динамо»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Тренерский штаб и футболисты «Ахмата» оформили Fan ID
19:57 · Россия. Премьер-лига
Калешин прокомментировал судейство в матче «Краснодар» - «Спартак»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» не будет искать защитника, несмотря на серьёзную травму Фассона
19:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» заинтересовался двумя бразильскими центральными защитниками
19:50 · Россия. Премьер-лига
Созин рассказал, как сделать Fan ID доступным каждому эксклюзив
19:48 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» — лучшая и самая популярная команда России 2
Все новости
Рекомендуем