Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаранин рассказал, почему Нобоа не выходит в стартовом составе «Сочи»

28 Июля 2022 • 14:11 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.00 3.65 3.55
30.07 20:00

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о состоянии полузащитника команды Кристиана Нобоа.

«Кристиан ещё немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть», — приводят слова Гаранина «Известия».

Специалист отметил, что именно поэтому Нобоа не выходит в стартовом составе, а не из-за каких-то выдуманных конфликтов.

Напомним, ранее 37-летний полузащитник выразил недовольство тем, что получает мало игровой практики на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

В третьем туре РПЛ «Сочи» дома примет «Ахмат».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи Вадим Гаранин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
15:26 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Абаскаль справится без Мозеса, я верю в него
15:16 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» прокомментировали процесс оформления Fan ID
14:53 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв: «Абаскаль живёт тренировками»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Иван: Я оказался в лучшем из возможных мест
14:32 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв заявил, что Крыховяк не уговаривал легионеров покинуть «Краснодар»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр заявил, что «Локомотиву» предстоит тяжёлая игра с «Зенитом»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Гаранин рассказал, почему Нобоа не выходит в стартовом составе «Сочи»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Никогда не думал, что сыграю центрального защитника»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Зарема – о Газизове: «Классический сутяжник-мазохист»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Отец Ерёменко: «Сыном не интересовались клубы из России, да и сам он не хотел возвращаться»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Ерёменко подписал контракт с финским клубом официально
11:43 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» вновь ведёт переговоры по Рубенсу Диасу эксклюзив
10:59 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт готов вернуться в состав «Динамо»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Мендеса высказался о трансфере в ЦСКА
09:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА согласовал трансфер полузащитника сборной Чили
Все новости
Рекомендуем