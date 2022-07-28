Гаранин рассказал, почему Нобоа не выходит в стартовом составе «Сочи»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о состоянии полузащитника команды Кристиана Нобоа.

«Кристиан ещё немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть», — приводят слова Гаранина «Известия».

Специалист отметил, что именно поэтому Нобоа не выходит в стартовом составе, а не из-за каких-то выдуманных конфликтов.

Напомним, ранее 37-летний полузащитник выразил недовольство тем, что получает мало игровой практики на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

В третьем туре РПЛ «Сочи» дома примет «Ахмат».