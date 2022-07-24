Нобоа: «Готов играть до 50 лет»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что готов выступать до 50 лет.

«Только бог знает, сколько лет я ещё смогу играть. Готов ли играть до 50 лет? Ха-ха, да», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас эквадорцу 37 лет. В двух матчах текущего сезона он отметился одной результативной передачей.

Помимо «Сочи», Нобоа защищал цвета «Рубина», «Зенита», «Динамо» и «Ростова». Наибольшее количество матчей полузащитник провёл за казанский клуб (158), забив 29 голов и отдав 19 результативных передач.

Напомним, вчера, 23 июля, в рамках 2-го тура РПЛ сочинцы уступили ЦСКА (0:3). Свой следующий матч «южане» проведут 30 июля против «Ахмата». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.