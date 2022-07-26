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Масалитин: «Нобоа не сможет выполнять большой объём работы в ЦСКА»

26 Июля 2022 • 16:59 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.00 3.65 3.55
30.07 20:00

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в московский клуб.

Экс-футболист выразил скептичное отношение к этому трансферу, отметив преклонный возраст футболиста (37 лет), который не позволит ему выполнять большой объём работы в «армейской» команде. Поэтому Масалитин считает, что лучше развивать собственных молодых игроков.

«Нобоа качественный игрок, но он в возрасте и склонен к лишнему весу, это надо учитывать. Если Кристиан приедет, ЦСКА не станет сразу чемпионом. Смысла брать Нобоа на сезон нет, всё равно надо будет снова развивать молодёжь», — приводит слова Масалитина Metaratings.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 31 июля против «Пари НН». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиан Нобоа Валерий Масалитин Сочи Трансферы футбола - лето 2022
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