Масалитин: «Нобоа не сможет выполнять большой объём работы в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в московский клуб.

Экс-футболист выразил скептичное отношение к этому трансферу, отметив преклонный возраст футболиста (37 лет), который не позволит ему выполнять большой объём работы в «армейской» команде. Поэтому Масалитин считает, что лучше развивать собственных молодых игроков.

«Нобоа качественный игрок, но он в возрасте и склонен к лишнему весу, это надо учитывать. Если Кристиан приедет, ЦСКА не станет сразу чемпионом. Смысла брать Нобоа на сезон нет, всё равно надо будет снова развивать молодёжь», — приводит слова Масалитина Metaratings.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 31 июля против «Пари НН». Начало — в 15:00 по московскому времени.