Нобоа — о матче с «Ахматом»: «Считаю, что могу выйти в старте»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделится ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

37-летний эквадорец заявил, что готов выйти в стартовом составе своей команды. Напомним, ранее главный тренер «южан» Вадим Гаранин рассказал, что на данный момент Нобоа находится не в оптимальной своей форме.

«Считаю, что могу выйти в старте. Посмотрим, что скажет тренер, решение за ним. Настрой на игру у меня боевой, в целом, как и всегда», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Матч «Сочи» — «Ахмат» состоится сегодня, 30 июля. Начало — в 20:00 по московскому времени.